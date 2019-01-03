» قراءة سورة مريم في المنام.. حل لهذه المشاكل

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توجد مشاكل بينى وبين خطيبتى وتريد الانفصال، ورأيت أن شخصاً قال لى اقرأ سورة مريم وهترجع كويسة معاك، ثم جاءت لى وهى تعتذر عما حدث وتريد أن تبقى معى. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قراءة سورة مريم تبشرك بتفريج الكرب وقد تتعرض للافتراء الكذب وستظهر براءتك، وربما أنت الآن فى بعد عن الله وقد تكون مقصرا فى صلاتك ويرزقك الله الهداية والحفاظ على الصلاة وإحياء السنن، وهى أيضا إصابة مال وسوف يرزقك الله بر الوالدين وحب الصالحين. وقد يكون المقصود بقراءة سورة مريم أى الرجوع إلى القرآن لقوله تعالى:(وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) يونس57. وعمل الرقية الشرعية والمحافظة على الصلاة والأذكار وقراءة وسماع سورة البقرة - أما رجوعها وتعتذر عما حدث وتريد البقاء معك فقد تراجع نفسها وتعود إلى رشدها ويكون الصلح والخير بينكما، وربما كانت هذه الجزئية حديث نفس لأنها موجودة في الحقيقة وتشغل تفكيرك وتفكر فيها وحديث النفس أن يرى الإنسان ما كان فيه يفكر، وحديث النفس لا تأويل له. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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