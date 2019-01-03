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شباب يرقصون مع الجثث.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا

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أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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السعودية

السلطات

جثث

تحقيق

طلاب

ألقت شرطة منطقة مكة القبض على 5 أشخاص اقتحموا قسم التشريح في جامعة الملك عبد العزيز في جدة ليلة رأس السنة، ونشروا مقطعًا مصورًا لهم وهم يرقصون أثناء فتحهم أغطية الجثث.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن السلطات أحالت المتهمين الخمسة إلى النيابة العامة بناء على توجيهات من أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

واعتبرت جامعة الملك عبد العزيز في جدة على لسان متحدثها شارع البقمي، أن اقتحام الشبان الخمسة للمشرحة في كلية الطب والرقص مع الجثث، "تجاوز غير مقبول".

وأشار البقمي إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة تحت إشراف عميد كلية الطب وعضوية مدير المستشفى، وتبين أن "مصور المقطع شاب مقيم من جنسية عربية ويعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي".

وأضاف أن "المتهم استدعي من قبل الجامعة وخضع للتحقيق واعترف بفعلته وبإحضاره 4 من أصدقائه من خارج الجامعة، وتم توثيق اعترافه بتمكين أصدقائه الأربعة من الدخول إلى الجامعة، مستغلاً مسماه الوظيفي كمشرف وفي حوزته مفاتيح المباني".

ولفت البقمي لـ"سبق"، إلى أن ما نشر لأجزاء بشرية في المقطع المتداول "عبارة عن جثث مستوردة من دول خارجية بموجب عقود رسمية تستخدم لأغراض تعليمية لطلاب كلية الطب"، موضحًا أن "هذه المناطق محظور دخولها لغير المختصين وفي غير أوقات الدراسة، ويسمح فقط للطلاب المحددة أسماؤهم حسب المرحلة الدراسية".

من جانبه، قال المستشار القانوني فهد محبوب، إن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم كما هو موضح في المادة الثالثة والفقرة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية يقضي بالسجن عاما كاملا، أو دفع غرامة مقدارها 500 ألف ريال، وهو مصير المتهمين باقتحام مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز.

كما لفت إلى وجود "تعميمات وتحذيرات بعدم التصوير في الجهات الحكومية، ويعتبر ما قاموا به مخالفًا للنظام وتمت إحالتهم للسلطات وهناك حق عام وحق خاص للجامعة عليهم".


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