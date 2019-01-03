"المحافظين" يُنظم حلقة نقاشية عن إشكاليات التقاضي في قانون التحرش

03 يناير 2019 - 10:00 ص

ينظم حزب المحافظين، حلقة نقاشية عن إشكاليات التقاضي في قانون التحرش، اليوم الخميس، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب، عمارة جروبي، الدور الثاني.

وأعلنت لجنة المرأة بالحزب، أن الحلقة تأتي في إطار اهتمام أمانة المرأة بكل ما يتعلق بقضايا ومشاكل المرأة، وتلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في خطاباته الأخيرة، بضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة، والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالدولة.

الحلقة النقاشية، بحضور انتصار السعيد رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، الأستاذة نيفين عبيد باحث في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي وعضو مؤسسة المرأة الجديدة، الأستاذ رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، الدكتورة راندا فخر الدين رئيسة الاتحاد النوعي لحماية المرأة والطفل، هادية عبد الفتاح مؤسسة مبادرة "مش هنسكت ع التحرش"، ونجوى إبراهيم نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، والأستاذة داليا فكري رئيس لجنة المرأة بالحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء لجنة المرأة والقانونين.