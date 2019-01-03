  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
مشرحة زينهم تستقبل 13 جثة لمصريين بليبيا

شباب يرقصون مع الجثث.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا

عزمي مجاهد

مجاهد لـ"وزير الأوقاف": "أنت بتاع شو إعلامي"

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمواطنين

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

مبارك وميتران

مفاجأة لـ "مبارك" في الإليزيه..تعرف عليها؟

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

البطلان المصريان

تكريم بطلين مصريين أنقذا المئات من الموت باليونان .. هكذا تحدثا

خالد عليش

إعلامي شهير بعد توقف برنامجه: مش عايز نظرات شفقة منكم

"المحافظين" يدعو لتنظيم حملات توعية لمواجهة حوادث القتل العائلى

آخر الأخبار

المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«المحافظين»: تشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية ترسيخ لدولة القانون

#

حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون

#

ضبط 36 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

التحرش

المحافظين

قانون التحرش

حثت رشا عمار، المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، المؤسسات الدينية وقوى المجتمع على تنظيم حملات توعية وإرشادات نفسية، لمواجهة ضغوط الحياة والتصدي لها في ظل انتشار ظاهرة قيام الآباء بقتل أبناءهم وزوجاتهم لأسباب غير معلومة.

وقالت "عمار" إن الحزب تابع على مدار الفترات الماضية بمنتهي القلق حوادث قتل الأبناء على أيدي آبائهم.

وأوضحت، أن ما يحدث يعتبر خللا واضحا داخل المجتمع المصري يجب الانتباه إليه والتحرك نحو مواجهته والتصدي له بكافة أشكاله وصوره، وتطبيق نصوص القانون بشكل رادع حتى يكون هناك عبرة لمن يحاول القيام بمثل تلك الأمور، فهناك حوادث متكررة ما بين حرق للأطفال أو الذبح أو الخنق وهذا ليس طبيعيًا على المجتمع.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع المدني نحو اتخاذ خطوات جادة للتوعية المجتمعية وتنظيم حملات طرق الأبواب في كل أرجاء المحافظات نحو التهيئة الأسرية بما يحافظ على الاستقرار الأسري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء
» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات
» حسين الشحات: وقعت لـ"الأهلي" مرتين
» فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"
» فنان شهير: فعلت كل الأخطاء التي تتخيلوها بسبب إدماني الخمر
» أمين: شوفتوا المصيبة اللي عملتها "شيرين" في حفلها الأخير؟
» وفاة كاميليا السادات .. وهذا موعد الجنازة والعزاء
» حسن خلف الله رئيسًا للنقاد الرياضين
» مفاجأة سارة من "الداخلية" للشهود في قضايا الفساد
» إجراء من "سلامة" لا يمثل الجماعة الصحفية
» "أبو ظبي" تستضيف أول قداس لبابا الفاتيكان في الخليج

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة