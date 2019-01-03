الاتحاد يعلن قائمته استعدادًا للزمالك

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أعلن الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الزمالك، بدءًا من اليوم الخميس، بأحد فنادق برج العرب، حتى موعد المباراة، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

جاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد بازوكا - مروان النجار - محمود شعبان - كريم الديب - محمد ناصف - محمود رزق - احمد مجدي.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا - نور السيد - خالد الغندور - عاشور الأدهم - فوزي الحناوي.

خط الهجوم: إيمانويل بناهينى - خالد قمر - تشوكا - جدو.

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