عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

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روسيا

عدد السكان

عام 2018

دائرة الإحصاء

المركزية الإسرائيلية

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، إحصائية للسكان، في ليلة رأس السنة الجديدة ، ببياناتهم التفصيلية، مؤكدة أن عدد السكان وصل إلى نحو 8.972.000 مليون نسمة، بينهم 21% من العرب، بعدد وصل إلى نحو 1.9 مليون نسمة.

 ووصل عدد السكان من غير اليهود والعرب نحو نصف مليون، يشكلون 4.8%.

وبلغ عدد المهاجرين إلى إسرائيل هذا العام نحو 32 ألف نسمة، 84% منهم من غير اليهود.

و وفق إحصائيات الدائرة كان ثلث المهاجرين من روسيا، 19% منهم من أوكرانيا، ومن فرنسا 8%، ومن الولايات المتحدة 7.9%.

كما كشف تقرير الفقر الإسرائيلي عن العام 2017، الصادر عن مؤسّسة الضمان الاجتماعي، أن نسبة من هم دون خط الفقر بين فلسطينيي 48 كانت 50.3%، بينما نسبتها بين اليهود وحدهم 13.9%.

يذكر أن 11 ألف مواطن روسي هاجروا هذا العام إلى إسرائيل،  حيث شغلت روسيا المركز الأول، في قائمة عدد المواطنين الذين انتقلوا إلى إسرائيل للعيش والإقامة، بحسب روسيا اليوم.

بينما احتلت أوكرانيا المركز الثاني في هذه القائمة إذ هاجر منها إلى إسرائيل 6.5 ألف شخص في عام 2018.

وأضافت أن عام 2018، شهد هجرة 3.5 ألف شخص من الولايات المتحدة وكندا، و 2.6 ألف شخص من فرنسا، وحوالي 700 مهاجر قدموا من البرازيل، وأكثر من 300 شخص من بريطانيا.

وبلغ عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في 2018 ، بشكل عام،  حوالي 30 ألف شخص، من جميع أنحاء العالم، في حين بلغ هذا المؤشر في 2017 الماضي، زهاء 28 ألف شخص.


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