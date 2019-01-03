مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

03 يناير 2019 - 09:26 ص

وصف تعيينه بأنه حدث تاريخي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بتعيين أول قاضٍ مسلم لولاية محاكم الاستئناف في الولاية.

نجح القاضي الأمريكي المسلم، حليم دانيدينا، في الارتقاء إلى منصب ولاية محاكم الاستئناف في ولاية كاليفورنيا، في ظل ارتفاع التخوفات من انتشار الإسلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

يقول دانيدينا: "لم أفكر كثيرًا في كوني أول مسلم يتم تعيينه على مقاعد البدلاء في كاليفورنيا ولم أتوقع ذلك، مضيفًا أن تلك الوظيفة ستساعده على الخروج للمجتمع الأمريكي المتنوع، حيث سيساعد في بناء جسور تربط يهود مدينة لوس أنجلوس بالمسلمين.

وكان دانيدينا قد تعرض لتمييز عنصري كونه القاضي المسلم الوحيد، وغير المألوف في قاعات المحاكم الأمريكية، ليواجه كراهية الإسلام ومبدأ وجود الأجانب، الأمر الذي شكك في دوره الديمقراطي، لكنه أكد قائلا: "لقد تعلمت التعامل مع التعليقات المتعصبة أستطيع أن أتخيل الأشياء الفظيعة التي تمكن أن تحدث إذا لم يكن هناك أي قضاة مسلمين".

ويقول القاضي أندرو كيم عن زميله المسلم: "عندما تحدثت معه عن القضايا كان من الواضح أنه يمر بسنوات ضوئية بسبب تجاربه وقدرته على التواصل.

كما أكد مديروه أنهم على ثقة من أنه جاء ليأخذ زمام المبادرة التي تطالب بتعديل المنهجية التي تتبعها وزارة العدل في ملاحقة بعض أنواع الجرائم في الولاية.

وأضافت اليهودية راشيل أندريس، وهي رئيسة دانييدنا في العمل أنه يهتم كثيرًا بالمجتمع، والمسلمين، واليهود، وبضرورة الإنصاف والمساواة المجتمعية، قائلة: "لقد تعرفت عليه خلال الأربع سنوات الماضية عندما كان وقتًا صعبًا جدا في أمريكا وأشعر أننا نتوافق سويّا".

وقد ولد حليم في شيكاغو الأمريكية، لأبوين من الجوجاراتيين الهنود، الذين هاجروا إلى شرق أفريقيا قبل السفر لأمريكا.