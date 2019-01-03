  • الخميس 03 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
القبض على

القبض على رئيس حى بتهمة تلقى رشوة مليون جنيه

أسماء الموقعين على إعدام " صدام"

أسماء الموقعين على إعدام "صدام"

مشرحة زينهم تستقبل 13 جثة لمصريين بليبيا

شباب يرقصون مع الجثث.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا

عزمي مجاهد

مجاهد لـ"وزير الأوقاف": "أنت بتاع شو إعلامي"

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للمواطنين

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

مبارك وميتران

مفاجأة لـ "مبارك" في الإليزيه..تعرف عليها؟

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

عدد سكان إسرائيل .. في أحدث إحصائية

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

مسلم يتولى رئاسة محاكم استئناف كاليفورنيا

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات

قضايا وحوادث

الطالب
الطالب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

منظمة التحرير تطالب الدول العربية بقطع علاقاتها مع أستراليا

#

سائق يطعن طالبًا للخلاف على الأجرة فى كفر الزيات

#

طالب جامعي يشنق نفسه ويترك رسالة «أشعر بالوحدة»

#

ظاهرة أطفال الشوارع أمام أعين البرلمان

سر انتحار طالب

انتحر طالب جامعي بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد قيامه بتناول "قرص الغلال" القاتل.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات يفيد ورود إشارة من المستشفى العام بوصول "سامي شعبان أبو عبية" 20 عاما، مقيم بقرية الدلجمون مصابًا بحالة تسمم ولفظ أنفاسه فور وصوله وأكد الأطباء المعالجون أن سبب ذلك ادعاء تناول قرص كيماوي سام لمروره بأزمة نفسية.

وعلى الفور انتقل مأمور قسم شرطة كفر الزيات ورجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنتحر طالب بكلية تربية جامعة طنطا وكان يعمل في أحد الكافيهات ويعرف بالسمعة الطيبة بين زملائه وجيرانه.

وبسؤال والده "شعبان أبو عبية" مقيم بذات الناحية أقر أنه خلال تخزينه محصول القمح بالمنزل تناول نجله قرصا لحفظ القمح مما أدى إلى وفاتها ونفى الشبهة الجنائية ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مسبار صينى ينجح فى الهبوط على الجانب المظلم للقمر
» قراءة سورة مريم في المنام.. حل لهذه المشاكل
» تعرف على أسعار الحديد فى مصر اليوم
» جملة من "تامر أمين" تحرج شيرين على الهواء
» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات
» حسين الشحات: وقعت لـ"الأهلي" مرتين
» فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"
» فنان شهير: فعلت كل الأخطاء التي تتخيلوها بسبب إدماني الخمر
» أمين: شوفتوا المصيبة اللي عملتها "شيرين" في حفلها الأخير؟
» وفاة كاميليا السادات .. وهذا موعد الجنازة والعزاء
» حسن خلف الله رئيسًا للنقاد الرياضين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة