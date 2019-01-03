» سر انتحار طالب جامعي بكفر الزيات

03 يناير 2019 - 09:05 ص

انتحر طالب جامعي بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد قيامه بتناول "قرص الغلال" القاتل.



بداية الواقعة عندما تلقى اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات يفيد ورود إشارة من المستشفى العام بوصول "سامي شعبان أبو عبية" 20 عاما، مقيم بقرية الدلجمون مصابًا بحالة تسمم ولفظ أنفاسه فور وصوله وأكد الأطباء المعالجون أن سبب ذلك ادعاء تناول قرص كيماوي سام لمروره بأزمة نفسية.



وعلى الفور انتقل مأمور قسم شرطة كفر الزيات ورجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنتحر طالب بكلية تربية جامعة طنطا وكان يعمل في أحد الكافيهات ويعرف بالسمعة الطيبة بين زملائه وجيرانه.



وبسؤال والده "شعبان أبو عبية" مقيم بذات الناحية أقر أنه خلال تخزينه محصول القمح بالمنزل تناول نجله قرصا لحفظ القمح مما أدى إلى وفاتها ونفى الشبهة الجنائية ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

