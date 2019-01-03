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تكريم بطلين مصريين أنقذا المئات من الموت باليونان .. هكذا تحدثا

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البطلان المصريان
البطلان المصريان

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قال الشابان المصريان عماد الخميسي ، ومحمود موسى إنهما على استعداد لتكرار ما فعلاه خلال الصيف الماضي من إنقاذ مئات اليونانين من الموت لو تكرر الحدث ، وذلك خلال حفل تكريم حضره الاثنان رفقة الرئيس اليوناني.

وقال "الخميسي" في حديث للوكالة الرسمية اليونانية: "عندما تحدث هذه الكوارث لا يفكر المرء في دين الضحية أو لونه لكن عليه أن يذهب فورًا ويضحي بنفسه من أجل إنقاذ حياة الناس".

وأضاف الخميسي - الذي حصل على الجنسية اليونانية تقديرًا لجهوده في إنقاذ الناس - أنه يطلب من الأوربيين الحفاظ على أرضهم .

فيما قال "محمود موسى" : "أحمد الله أننا استطعنا إنقاذ العديد من الناس ، ومستعد لتكرار ما فعلته ألف مرة".

وأردف: "مادمت حيا سأقوم بفعل الأشياء الجيدة ، وما يحقق مصالح اليونان وشعبها".

وحصل "موسى" و "الخميسي" ومعهما صياد آخر من ألبانيا على الجنسية اليونانية بعد قيامهما بإنقاذ السياح الذي هربوا من الحرائق الخاصة في قراهم ، وذلك بنقلهم من خلال المراكب التي يملكوها إلى بر الأمان.

وقال الرئيس اليوناني إن منح الجنسية لهؤلاء الثلاثة رسالة تهدف للتصدي إلى المشاعر السلبية ضد المهاجرين.

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