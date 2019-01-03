» فنان شهير: فعلت كل الأخطاء التي تتخيلوها بسبب إدماني الخمر

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مدحت صالح

شرب الخمر

كشف المطرب مدحت صالح عن إدمانه الخمر في صدر شبابه ، مؤكدًا أن هذا قاده لارتكاب العديد من الأخطاء.

وقال"صالح" خلال استضافته ببرنامج "الحفلة" الذي تقدمه الإعلامية "سمر يسري" على قناة "ON E" : "كنت في شبابي أشرب الخمر بكثرة ، لدرجة جعلتني أرتكب كل الأخطاء في الدنيا .. ما تتخيلوه ما لا تتخيلوه ارتكبته".

وأضاف: "كانت تربيتي والثوابت الموجودة بداخلي تحاول إيقافي لكن مغريات الدنيا كثيرة ، فكنت شابًا حينها ، وحتى بعيدًا عن الشهرة والفن فالحياة مليئة بالمغريات وكل شخص يحاول أن ينهل أكبر قدر منها".

وتابع: "شعرت أنني لم أعد أنا ، واتخذت قرارًا بالتوقف تمامًا عن شرب الخمر منذ زمن بعيد .. نعم أخطأت ، والله رقيب على أفعالي ، لكن المهم أنني لم أتمادى في الخطأ".

واستدرك: "أصبح الجميع يكرهني بسبب عصبيتي الشديدة التي سببتها لي الخمر ، وبالتالي كان يجب أن أقف مع نفسي ، وبالفعل قمت بتلك الوقفة وابتعدت عن الشرب والسهر".

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