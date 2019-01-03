» أمين: شوفتوا المصيبة اللي عملتها "شيرين" في حفلها الأخير؟

03 يناير 2019 - 07:44 ص

شن الإعلامي تامر أمين - مقدم برنامج "آخر النهار" - هجومًا شرسا على المطربة شيرين عبد والوهاب بسبب ما قال إنه "تصريحات مسيئة لمصر وردت في حفلها الأخير ليلة رأس السنة".



وقال "أمين" خلال برنامجه المذاع على قناة "النهار" : "شيرين كمطربة صوت رائع لكنها لما بتتكلم بتقول مصايب .. وآخر هذه المصايب اللي قالته في حفلها الأخير ليلة رأس السنة".



وأضاف: "شيرين كانت بتغني في حفل بأحد الفنادق الشهيرة ، وبعض الجماهير تفاعلت معها وشكرت في صوتها فقالت (والله أنا خسارة في مصر) .. هو أولًا مفيش حد خسارة في مصر .. مصر هي الي خسارة في ناس كتير ولو دي دعابة فهي دمها مش خفيف".



وأضاف: "مش تسكت بقى .. لا طبعًا .. الجمهور كان قاعد على ترابيزات مصنوعة من الزجاج .. وفي أثناء الحفل في حاجة وقعت على ترابيزة منهم فاتكسرت .. فشيرين سخرت وقالت: (عادي يا جماعة أنتوا في مصر .. ويلكم تو إيجبت) .. وكأنها عايزة تقول إن العادي عندنا إن كل حاجة تتكسر وتبوظ ".



وتابع: "المفاجأة إني والله مكنتش حاضر الحفلة .. واللي نقلي الكلام المؤسف دة مجموعة من الإخوة السوريين اللي كانوا حاضرين الحفلة واتضايقوا جدا من اللي قالته شيرين".



واستدرك: "ياريت الفنان الكبير هاني شاكر - نقيب الموسيقيين - يتدخل لمنع هذه الهرتلات حتى لو هتوصل إن شيرين تتمنع تغني لايف".



