إعلامي شهير بعد توقف برنامجه: مش عايز نظرات شفقة منكم

أحمد عادل شعبان
طالب الإعلامي خالد عليش جمهوره بعدم الحزن بعد انتهاء علاقته بإذاعة "نجوم إف إم" ، مؤكدًا أن التغيير سنة الحياة .
ونشر "عليش" صورة أثناء رحيله عن الإذاعة عبر حسابه بـ"انستجرام" ، وعلق عليها قائلًا: "لكل إللي بيسال وإللى مهتم وإللى مش مهتم، أنا ليه مش موجود في "نجوم أف إم" السنة دي، للأسف و ببالغ الحزن و الأسي مش هكون ضمن فريق "نجوم أف إم" السنة دي يعني مفيش معاك في السكة ولا موقف ولا هلي في 2019، أسباب كتير هي السبب في القرار ده منها الميعاد الصعب جدًا وخصوصًا إني بشتغل حاجات تانية منها إني بمثل وغيره".
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