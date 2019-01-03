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تريكة

سر مكالمة "أبو تريكة" لحسين الشحات عقب مباراة الترجي

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سر مكالمة "أبو تريكة" لحسين الشحات عقب مباراة الترجي

الرياضة

تريكة
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حسين الشحات

ابو تريكة

كشف حسين الشحات - لاعب العين الإماراتي التي تشير تقارير بقوة إلى انتقاله للأهلي المصري - تفاصيل مكالمة محمد أبو تريكة - أسطورة الكرة المصرية - له عقب تألقه في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي بكأس العالم للأندية.

وقال "الشحات" في تصريحات لقناة "أون سبورت" : "أبو تريكة اتصل بي عقب مباراة الترجي وهنأني على فوز فريقي".

وأضاف: "بالإضافة إلى أن والدتي كانت مريضة وهو أراد الاطمئنان عليها".

وتابع: "أعتز بأبو تريكة كثيرا وبصورتي القديمة معه وأتمنى لو لعبت مرة واحدة بجانبه".

ولم يكشف "الشحات" ما إذا كان "أبو تريكة" تدخل لإقناعه بالعودة إلى الأهلي أو لا.

وتشير تقارير صحفية مصرية إلى أن الأهلي أنهى تعاقده مع الشحات بالفعل مقابل 5.5 مليون دولار يتحمل جانب كبير من قيمتها بعض رجال الأعمال المحبين للنادي.

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