التحقيقات تكشف مفاجآت في تورط مطربة شهيرة بإدارة شبكة دعارة

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قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الاتجار بالبشر

المطربة شيما

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة الجيزة مع المطربة "شيما" و 14 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة وترويج المواد المخدرة عن مفاجآت في قمة الإثارة .

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الوقائع المنسوبة للمتهمين للوقوف علي ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات عن أن صاحب كافية بالمهندسين ويدعي "أ. م. ال" هو المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي شكل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات بمساعدة شقيقه واثنين من قوادين، ودفعهم لممارسة أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات علي زبائنهم.

أضافت التحقيقات أن المتهم كذلك متورط في جلب مخدرات "الهيروين والأيس والكريستال والترامادول" عن طريق 4 أفراد أخرين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، من دول الهند وتركيا.

تابعت التحقيقات أن رجال الرقابة الإدارية بعد اكتمال التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة ألقي القبض علي المتهمين وهم المطربة "ش. ا. ع" والشهيرة باسم "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف"، والسابق حبسها ستة أشهر لاتهامها بالتحريض على الفسق من خلال "الكليب"، كما ألقي القبض علي 9 آخرين من بينهم شقيق المتهم الأول، بالإضافة إلي قواد يدعي "س. ح" الشهير بـ"ميرو"، وآخر يدعي "م. ص. م" محبوس على ذمة قضية آداب بالتجمع الخامس، وأخر يدعي "م. ح".

وأنكرت المتهمات في القضية عملهن فى مجال ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأنهن فقط يعملن في الكافية المملوك للمتهم الأول، للحصول علي المال ومساعدة أهاليهم في المعيشة، كما نفوا جهلهم بنشاط المتهم الرئيسي والخاص بجلب المواد المخدرة من الخارج وتوزيعها على عملائهم بالمكان.

وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وتبين أن المتهم الأول يجلب المخدرات المذكورة من الخارج "الهند وتركيا"، ويقوم وشقيقه بتسليمها للعاملين بالكافية لتوزيعها علي العملاء، كما أن المتهمات عملن تحت إشراف القوادين، في ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة مقابل مبالغ.

وانتهت التحقيقات بحبس 8 فتيات بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض عليها، كما أمرت بحبس 4 رجال بتهم تسهيل ممارسة الدعارة وجلب مخدرات من الخارج، كما أمرت بضبط وإحضار صاحب الكافية الهارب.

وقال المحامي بسام ماهر حواش الحاضر مع عدد من المتهمين أنه من المقرر أن يمثل المتهمين أمام محكمة الجنح لنظر تجديد حبسهم في القضية.

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