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«ميدو»: برشلونة وريال مدريد على موعد مع «صلاح»

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ميدو
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بعد أن احتل فريقه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فترة الأعياد، يتطلع ليفربول إلى مباراة الخميس مع مانشستر سيتي كخطوة كبيرة نحو الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990.

فوز ليفربول سيحركهم بفارق 9 نقاط عن توتنهام فضلا عن عدم الهزيمة لنحو 21 مباراة. وأحد اللاعبين الذين كانوا سببا في تقدم الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب هو المصري محمد صلاح.

وعاد محمد صلاح إلى مستواه بعد بداية بطيئة الموسم الجاري، حيث سجل 13 هدفاً في آخر 16 مباراة. ويعتقد مواطنه أحمد حسام ميدو في حديثه لـCNN Sport أن المستوى الأخير له قد يشهد ظهور فرق مثل ريـال مدريد وبرشلونة لاستدعائه ضمن صفوفهما.

"أنت لا تعرف أبدًا في كرة القدم. إذا جاء برشلونة أو ريال مدريد من أجلك فستتجه رأسك - جميع اللاعبين على هذا النحو".. كلمات قالها ميدو خلال حديثه مع CNN Sport ، في مقابلة أجريت معه في أواخر العام الماضي.

وأضاف ميدو، الذي يتولى مهام تدريب فريق الوحدة السعودي حاليا، أن "برشلونة وريـال مدريد مختلفان - لا إهانة لليفربول. أعتقد أن برشلونة وريـال مدريد كانا ينتظران رؤية كيف سيفعل صلاح هذا الموسم - فهم لا يشترون لاعبين بعد موسم واحد جيد أو كبير".

وتابع: "أعتقد أنه إذا سجل صلاح 25 هدفاً، أعتقد أنهم سيأتون له وسيكون من الصعب على ليفربول الاحتفاظ به"، مضيفا: "أعتقد أن صلاح هو أعظم لاعب مصري".

ويقول ميدو: "إذا حكمت على كل اللاعبين، كان لدينا العديد من اللاعبين العظماء في التاريخ المصري، فلدينا لاعبين رائعين قاموا بعمل رائع للبلاد ولأنديتهم الخاصة في مصر أيضًا".

ويضيف: "لكن كرة القدم موجودة في أوروبا. إذا كان بإمكان أحد اللاعبين اللعب في القمة لمدة 10 أو 12 سنة في أوروبا، أعتقد أنه يجب أن يعتبر أفضل لاعب في التاريخ المصري".

وراهن ميدو على صلاح بشأن منافسته على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، موضحا: "أنا متأكد من أنه سيسجل 25 هدفا على الأقل هذا الموسم"، خاتما بقوله: "إنه يلعب في نادٍ كبير ويعرف أنه يحظى بتقدير كبير من قبل جميع من حوله. ومدير رائع، بالطبع، يساعده خارج الملعب وعلى أرض الملعب".


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