» إجراء من "سلامة" لا يمثل الجماعة الصحفية

02 يناير 2019 - 09:04 م

انتقد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، موقف الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بحضور اجتماع المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة لائحة الجزاءات، معتبرًا أن ذلك الموقف لا يمثل الجماعة الصحفية.

وأكد "كامل"، في تدوينة له على موقع "فيس بوك"، أن تلك اللائحة لم تعرض على مجلس النقابة، كما أن عددا من أعضاء المجلس طلبوا من النقيب عدم حضور الاجتماع والانتصار للمهنة".

وأضاف: "ولكننا فوجئنا بحضوره الاجتماع اليوم، وهو ما نعتبره موقفا لا يمثل مجلس النقابة المنتخب ولا يمثل الجماعة الصحفية".