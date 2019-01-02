» المصنفات الفنية: لا نستطيع السيطرة على ما يبث على الإنترنت

02 يناير 2019 - 08:55 م

أكد خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية، أن كثيرًا من الأعمال التي تعرض علي مواقع التواصل الاجتماعي، ليست حاصلة علي تصريح من الرقابة.





وأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع والقوانين الموجودة لا تسمح بالسيطرة على ما يبث على الإنترنت.



