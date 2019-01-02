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هانى شاكر يهاجم محمد رمضان بعد أغنيته الجديدة

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محمد رمضان
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الرقابة علي المصنفات الفنية

بث الاغانى على الانترنت

انتقد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أغنية "مافيا" التي طرحها الفنان محمد رمضان مؤخرًا، مؤكدًا أن كلمات "غنوة" واحدة من الممكن أن تفسد جيل كامل.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن النقابة ليس من حقها أن تمنع أحد، قائلا: "ماليش سلطة أقول لأي حد يغني إيه".

 وناشد "شاكر" ، الفنانين أن يتقوا الله فيما يقدموه، خاصة وأن مصر تقود حرب شرسة ضد الإرهاب، فيجب أن نقف ورائها فيما تقوم به، مطالبًا الأجهزة المختصة بضرورة التدخل من أجل وقف هذه النوعية من الأغاني.

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