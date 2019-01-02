وزيرة التضامن: "نسخر جهودنا من أجل إسعاد الأسرة المصرية"

02 يناير 2019 - 08:48 م

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها ستجتمع غدًا الخميس بممثلي المجتمع المدني من أجل بحث سبل تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر حتياجًا خلال عام 2019.



وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنهم سيقومون بتوفير كافة الخدمات في مختلف المجالات للفئات الأكثر حتياجًا.



وأوضحت "والي"، أنهم يسخرون كافة جهودهم من أجل توفير كل ما يسعد الأسرة المصرية، من خلال التعاون مع المجتمع المدني.