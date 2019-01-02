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"أبو ظبي" تستضيف أول قداس لبابا الفاتيكان في الخليج

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متابعات ـ محمود أبوسعد

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أول قداس لبابا الفاتيكان في الإمارات.. فبراير المقبل

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يستضيف ملعب زايد أبوظبي في دولة الإمارات  العربية المتحدة، شهر فبراير المقبل، أول قداس لبابا الفاتيكان فرانسيس، في منطقة الخليج بمدينة أبوظبي، بمشاركة 120 ألف شخص.

ونقلت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، عن رئيس النيابة الرسولية لجنوب شبه الجزيرة العربية، الأسقف باول هيندر، قوله بأن "توزيع بطاقات الدعوة لحضور القداس سيتم عبر الكنائس الموجودة في شبه الجزيرة العربية".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن توزع معظم الدعوات بين الكنائس الكاثوليكية في الإمارات وعمان واليمن، فيما سيخصص جزء صغير منها للكنائس في البحرين والكويت وقطر.

وأوضح الفاتيكان، عبر موقعه الإلكتروني، أن الزيارة، المحدد لها الفترة ما بين 3 و5 فبراير المقبل، تأتي "تلبية لدعوة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي؛ للمشاركة في لقاء عالمي للحوار بين الأديان حول موضوع الأخوة الإنسانية"، كما تأتي الزيارة، وفق المصدر ذاته، "تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات".


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