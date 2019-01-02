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مفاجأة.. الرجال لبسوا الكعب العالي قبل النساء

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رجال يرتدون الكعب العالي (أرشيفية)
رجال يرتدون الكعب العالي (أرشيفية)

محمود أبوسعد

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غالبا ما يتم ربط الكعب العالي بأحذية النساء فقط، لكن هل تعلم أن الرجال لبسوه قبل النساء؟، يعود الكعب العالي للقرن التاسع، بدأ بارتدائه لأول مره الخيالة في الجيش الفارسي، وذلك لتثبيت أقدامهم في سرج الحصان عند امتطائه، كما كان يساعدهم على الرماية.

وعرض برنامج "كلام ستات"، المذاع عبر فضائية "on e "، والذي يقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات ندى رحمى ونهال عنبر، وهيدى كرم، تقريرا عن تاريخ الكعب العالي،  يكشف أنه ظل عاده عند رجال الفرس لمدة طويلة، حتى اكتشفه عندهم الفرنسيين في إحدى الزيارات الدبلوماسية، فانتشر الكعب العالي بين ملوك ونبلاء فرنسا وأوربا.

وأضاف التقرير، أنه عندما لاحظوا أن العامة بدأوا يرتدون كعبا مرتفعا، قليلا، زادوا من ارتفاع الكعب، كعلامة على النبل والثراء، وقام الملك الفرنسي لويس 14- بتصميم كعب بلغ طوله 10 سم، وشرعت النساء بارتداء الكعوب العالية في القرن 17، مع بداية حركة التنوير، في محاولة للتساوي مع الرجال، فترك الرجال فكرة ارتداء الكعب العالي بسبب انتشاره الكبير بين النساء.

وبدأت بعض النساء العاملات بترك فكرة ارتداء الكعب العالي لأنه غير مريح، فاختفى فتره ثم عاد للظهور مره أخرى في القرن الماضي، ومن ثم اعتبروه جزء من الموضة.


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