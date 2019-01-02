  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
البرادعي

لهذه الأسباب.. «البرادعي» يطيح بـ39 ألف متابع له

ارشيفية

بالفيديو.. فعل«مُخل» بين شاب وفتاة فى حرم جامعة المنصورة

الرئيس السيسي

برلماني يكشف عن ملامح مبادرة الرئيس «حياة كريمة»

حماية البيانات

«حماية البيانات الشخصية» تحت مجهر البرلمان

أطباء (أرشيفية)

مستشفيات بلا أطباء.. الصحة على أعتاب أزمة

قيادات الإخوان" أرشيفية"

مفاجأة.. «إخوان الخارج» يتخلون عن القيادات

مسجد الرحمن الرحيم

مسجد "الفتاح العليم".. تحفة معمارية بأيادٍ مصرية

مختار جمعة

"الحنفيات الموفرة" شرط ترخيص المساجد

ارشيفية

صور صادمة لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بالسرطان

اجتماع السيسي بوزير البترول ورئيس الوزراء

3 تكليفات من «السيسي» لـ«البترول»

الحزب الحاكم بالسودان يتهم المعارضة بالدعوة لانقلاب عسكري

عرب وعالم

الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير
الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير

وكالات

أخبار متعلقة
#

الحكومة السودانية تستجيب للمتظاهرين

#

مرشحة الحزب الحاكم تفوز بالرئاسة في جورجيا

#

بلاغ يتهم رئيس وزراء تونس بـ"تنفيذ انقلاب"

#

الحزب الحاكم بتركيا: قتل خاشقجي لا يمكن تنفيذه دون أوامر عليا

قال مسؤول بالحزب الحاكم في السودان، إن وثيقة "الجبهة الوطنية للتغيير"، التي أعلنت عنها الثلاثاء، دعت القوات المسلحة إلى "الانقلاب على الحكم"، وهذا أمر مرفوض.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقدته أحزاب الحوار الوطني، وأضاف رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم عبد الرحمن الخضر، أن "ما توصلت إليه أحزاب الجبهة الوطنية، ينسف الحوار الوطني، وهو تصرف غير أخلاقي، وينسف المؤسسات القائمة".

وذكر أن أحزاب الجبهة الوطنية، التي وقعت الوثيقة، هي 8 أحزاب فقط، والبقية هم أشخاص.

والثلاثاء، أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" (22 حزبًا) وحزب الأمة، المشاركان في الحوار الوطني، عزمهم تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية"، فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن" انسحابها من الحكومة.

ولم تنص الوثيقة صراحة على دعوة الرئيس البشير، للتنحي عن الحكم، غير أنها طالبت بتشكيل "مجلس انتقالي"، كما لم تتطرق إلى دور الجيش في المرحلة الانتقالي.

من جانبه، وصف رئيس حزب "منبر السلام العادل" (مقرب من السلطات)، الطيب مصطفى، وثيقة الجبهة الوطنية للتغيير، بأنها "انقلاب على الحوار الوطني".

وقال مصطفى، إن الخروج عن الحوار الوطني، قرار خاطىء، وسنمضي بتنفيذ توصيات الحوار، وصولاً إلى انتخابات 2020.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس فتاة و2 من أقاربها بتهمة قتل عشيقها
» حجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي فى السودان بسبب المظاهرات
» الحزب الحاكم بالسودان يتهم المعارضة بالدعوة لانقلاب عسكري
» بسبب الأحوال الجوية.. تعطل حركة مترو الخط الثاني
» "صحة غزة" تحذر من وقوع كارثة في المستشفيات والمراكز الصحية
» تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته
» "البترول" تنتهي من مشروع مستودعات المازوت في مارس
» القبض على إعلامية شهيرة
» البنك الاهلي المصري يطلق المرحلة الثانية من الانترنت البنكي
» ضبط 10 أطنان أسلاك «ضغط عالي» مسروقة
» وصول الفوج الثاني من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر