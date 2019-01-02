برلماني يكشف عن ملامح مبادرة الرئيس «حياة كريمة»

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أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، وطالب الرئيس بالتعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مصر.
 وأكد السيسي أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي، فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدّم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وكتب على حسابه الرسمي بـ"فيس بوك" و"تويتر": "في مستهل عام ميلادي جديد.. تأملت العام الماضي باحثًا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي.. فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدّم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019".
وفور إطلاق مبادرة الرئيس تفاعلت بعض الجهات الحكومية مع المبادرة الرئاسية، حيث أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن وزارة الأوقاف ستدعم وبقوة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خطبة الجمعة المقبلة 4/1/2019م للحديث عن العمل التطوعي وخدمة المجتمع تحت عنوان: "خدمة المجتمع بين العمل التطوعي والواجب الكفائي والعيني".
وفي السياق ذاته، دعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاجتماع غدًا في وزاره التضامن الاجتماعي لتنسيق جهود المجتمع المدني؛ استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".
وأكدت والي أنه سيتم عرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية في ضوء التحليل الفني للبيانات التي توفرت في قاعدة بيانات الوزارة التي تتضمن بيانات تفصيلية لأكثر من 32 مليون مواطن، وتغطي الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل فيما يعرف بـ"خرائط الفقر متعدد الأبعاد".
من جانبه، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي مبادرة يتبناها الرئيس السيسي يكلل لها النجاح على أرض مصر على غرار نجاح مبادرات 100 مليون صحة وعلاج مرضى قوائم الانتظار وتطبيق النظام التعليمي الجديد.
وأكد البطيخي لـ"المصريون" أن ملامح مبادرة الرئيس تشمل إعادة إحياء وتنشيط منظمات المجتمع المدني والأهلي في الشارع المصري وقيام هذه المنظمات بدورها الاجتماعي والخدمي للفئات الأكثر احتياجًا في الشارع المصري.
وقال البطيخي إنه بموجب مبادرة الرئيس سيكون هناك تنسيق بين بعض وزارات الحكومة مثل وزارة التضامن الاجتماعي والأوقاف ومنظمات المجتمع المدني والأهلي لمساعدة محدودي الدخل في مصر وتوفير بعض الاحتياجات للمواطن البسيط مثل الأدوية وإقامة مجمعات لبعض السلع منخفضة الثمن وتوزيع كسوة الشتاء على المحتاجين.
وشدد البطيخي على أن جميع مؤسسات الدولة ستتفاعل مع مبادرة الرئيس من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وطالب البطيخي بضرورة تشديد الرقابة أيضًا على مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني التي ستشترك في مبادرة الرئيس، وهذا هو دور وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال البطيخي إن إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة للفئات محدودة الدخل هو إحساس إنساني نابع من رئيس محب لبلده ووطنه ويشعر بهموم شعبه.  


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