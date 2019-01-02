بالفيديو.. عروس تقود أتوبيس نقل في فرحها

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عروس تقود أتوبيس نقل في فرحها
عروس تقود أتوبيس نقل في فرحها

محمود أبوسعد

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عروس

يبدو أن الولع بليلة زفاف مختلفة وغريبة، لا تقتصر على المصريين فقط، بل هي ظاهرة عالمية، حيث قادت عروس يونانية، أتوبيس نقل بزوجها والمعازيم في فرحها.

وعرضت مذيعات برنامج "كلام ستات"، المذاع عبر فضائية "on e"، صورا لعروسة يونانية تدعى"مالتم كورت"، وتبلغ من العمر 29 عاما، كان حلم عمرها، أن تعمل سائقة أتوبيس، تأثرا بعمل والدها، وبالفعل حققت حلمها، وعملت سائقة لشاحنه نقل عمال، في شركة سياحة.

وأرادت "مالتم"، أن تودع العمل، في يوم زواجها، وأن يكون زفافها مختلفا تماما عن أي زفاف سابق، فقررت أن تزف نفسها برفقة زوجها والمعازيم في أتوبيس نقل عام، تقوده بنفسها، وهي مرتدية فستان الفرح، كما حرصت على توثيق هذه اللحظات من خلال فوتوسيشن.


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