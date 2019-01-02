الأزهر الشريف ينظم أكبر مسابقة عالمية لحفظ القرآن الكريم

02 يناير 2019 - 06:53 م

أعلن الأزهر الشريف إقامة أول مسابقة عالمية لحفظ القرآن الكريم، في خمسة مستويات، تُنَظِّمها هيئة كبار العلماء خلال العام الحالي.

وتنقسم المسابقة غلى خمس مستويات ، أولها، حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الكبرى المتواترة، مع حفظ متن: "طَيّبة النَّشْر في القراءات العشر"، للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، المعروف بابن الجزري.

والمستوى الثاني،حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الصغرى المتواترة، مع حفظ مَتْنَي: "حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع (الشاطبية)، للإمام القاسم بن فيرُّه الشاطبي. "الدُّرّة المضية في القراءات الثلاث المرضية"، لابن الجَزَريّ.

والمستوى الثالث، حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية، مع حفظ متن: "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" (الشاطبية)، للإمام/ الشاطبي، ومعرفة معاني غريب القرآن، من خلال كتاب: (غريب القرآن)، لابن قتيبة.

والمستوى الرابع، حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بروايةٍ واحدة من الروايات المتواترة، ومعرفة تفسير القرآن الكريم من خلال كتاب: (تفسير القرآن العظيم)، لابن كثير، مع حفظ مَتْنَي: "التحفة"، و"الجَزَريّة".

و المستوى الخامس، حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بروايةٍ واحدة من الروايات المتواترة.

واشترطت هيئة كبار العلماء أن لا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الأول) أربعين عامًا، وفي المستوى (الثاني) ثلاثين عامًا،و(الثالث) خمسةً وعشرين عامًا،و (الرابع) عشرين عامًا،والخامس خمسةَ عشرَ عامًا.

ومن ضمن الشروط ايضا، لا يجوز للمُتسابِق أن يُشارِكَ في أكثرَ من مستوى من مستويات المسابقة.

واشارت اللجنة ان التقديم للمسابقة من داخل مصرَ يكون إلكترونيًّا؛ ومن خارج مصرعن طريق الترشيحات التي تُرسِلها الدول والمراكز الإسلامية، التي يقوم الأزهر الشريف بمخاطبتها رسميًّا، وذلك في موعدٍ أقصاه آخِر جُمادى الآخِرة، على أن يكونَ المُتسابِق حاملًا لجنسيّة الدولة التي رشّحته. وسيتم إعلان الفائزين في الاحتفال السنويّ بيوم الأزهر، الموافق 7 رمضان 1440هـ . سيتمّ تقديمُ جَوائزَ مادّيَّةٍ قَيِّمَةٍ لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كلّ مستوى،وتكريم العشرة الأوائل في كل مستوى.