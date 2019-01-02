  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
قيادات الإخوان" أرشيفية"

مفاجأة.. «إخوان الخارج» يتخلون عن القيادات

مسجد الرحمن الرحيم

مسجد "الفتاح العليم".. تحفة معمارية بأيادٍ مصرية

مختار جمعة

"الحنفيات الموفرة" شرط ترخيص المساجد

اجتماع السيسي بوزير البترول ورئيس الوزراء

3 تكليفات من «السيسي» لـ«البترول»

رزق

سياسيون يردون على مقترح التمديد للرئيس.. هذا ما قالوه

ارشيفية

صور صادمة لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بالسرطان

قناة السويس

قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا

أمير قطر والشيخ محمد بن زايد

الإمارات تعرض المساعدة على قطر

سلمان والبشير

الملك سلمان يصدر أمرًا بشأن السودان

عمرو أديب وتركي آل الشيخ

تابعوا عمل تركي ال الشيخ ثم أسالوا ما هو الترفية

إيران تحتجز "مصريين".. و"صلاح" ينافس على أفضل لاعب أفريقي.. الأكثر اهتمامًا

آخر الأخبار

محمد صلاح
صلاح

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"صلاح" الأوفر حظًا للفوز بجائزة "كاف".. وهذا السبب

#

"كاف" يعلن القائمة للمرشحين لجائزة 2018

#

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب عربى فى أفريقيا

#

"صلاح" ينتصر على "ماني" ويخطف "أفضل أفريقي"

غزة

الوقود فى غزة

ازمة الوقود فى فلسطين

محطة توليد الكهرباء


دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (#إيران_تحتجز_مصريين_أبرياء) ، الذي تصدر قائمة الأعلي تداولا أمس، احتجاجًا على احتجاز السلطات الإيرانية صيادين مصريين، حيث تابع من خلاله المستخدمين تطورات الأزمة، ونشروا تعليقات تندد بما حدث، مطالبين بسرعة التحرك والافراج عنهم.

وفي بيان لوزارة الخارجية، قال السفير ياسر محمود هاشم مساعد، وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إن الاتهام جاء بعد جنوح مركب صيد والعاملين عليها، والمسجلة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى أنه جار عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.

وأكد مساعد وزير الخارجية استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد للإفراج عنهم.

وعلى صعيد آخر اهتم العديد من المغردين بإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجائزته السنوية لأفضل لاعب، والتي ضمت المصري محمد صلاح، حامل جائزة العام الماضي، والسنغالي ساديو مانيه، زميله في نادي ليفربول الإنجليزي، وبيار إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، ويعد الثلاثة هذا الموسم من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا تزال اجواء الاحتفال بالعام الجديد مستمرة ، حيث علق الاف المغردين عبر هاشتاج (#السنه_الجديدة_2019)  و(#أمنيتك_عام_2019) اللذين كانا في صدارة قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر ومعظم الدول العربية، هنأ المغردون بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين أن يكون عام 2019 أفضل من الأعوام السابقة وأن يحل الأمن والسلام في المنطقة العربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "صحة غزة" تحذر من وقوع كارثة في المستشفيات والمراكز الصحية
» تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته
» "البترول" تنتهي من مشروع مستودعات المازوت في مارس
» القبض على إعلامية شهيرة
» مستشفيات بلا أطباء.. الصحة على أعتاب أزمة
» ضبط 10 أطنان أسلاك «ضغط عالي» مسروقة
» وصول الفوج الثاني من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر
» وزير الداخلية السوداني يقلل من المظاهرات: "مجموعة صغيرة"
» القبض على «أفريقي» بتهمة تزوير تأشيرات السفر
» مصر تدين حادث الطعن في محطة قطارات بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة
» شاهد.. أسد يقتحم استوديو شريف عامر

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر