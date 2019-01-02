"الإحصاء": 1050 جنيها متوسط أجر العامل أسبوعيا في 2017

02 يناير 2019 - 06:33 م





قالت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط الأجر النقدي للعامل ارتفع من 761 جنيها في الأسبوع عام 2013 إلى 1050 جنيها عام 2017، كما زادت نسبة العمالة غير الرسمية في القطاع غير الزراعي من 28.8% عام 2013 إلى 31.3% عام 2017.

وعن تحليل مؤشرات قوة العمل خلال الفترة (2007- 2017)، أوضحت الدراسة "ارتفاع حجم قوة العمل بين كل من الذكور والإناث خلال الفترة (2007- 2017)، لتبلغ بين الذكور من 18.5 مليون فرد عام 2007 إلى نحو 22.5 مليون عام 2017، والإناث من 5.7 مليون فرد عام 2007 إلى 7 ملايين عام 2017.

وبينت الدراسة أن معدل التشغيل خلال عام 2017 بلغ 39.7%، وأن معدل البطالة انخفض من 13.2% عام 2013 إلى 11.8% عام 2017، أما نسبة الإعالة الاقتصادية فبلغت 223%، أي أن كل مائة من الأفراد داخل قوة العمل يعولون 223 فردا خارج قوة العمل.