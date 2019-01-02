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قيادات الإخوان" أرشيفية"

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مفاجأة.. «إخوان الخارج» يتخلون عن القيادات

الحياة السياسية

قيادات الإخوان" أرشيفية"
قيادات الإخوان" أرشيفية"

حسن عاشور

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اخوان الخارج

قيادات

اخوان الداخل

أكد طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، أن قيادات الإخوان في الخارج اتجهت مؤخرًا للاهتمام بأعمالهم الخاصة، وتناسوا القيادات المسجونة في الداخل.

وقال "البشبيشي"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، إن "الملاسنات التي تحدث حاليا بين الإعلاميين المؤيدين للإخوان بالخارج لا تؤثر كثيرًا في جسم التنظيم الحقيقي، لكن المؤثر الحقيقي هو حالة الإحباط واليأس وخيبة الأمل التي مُنوا بها بسبب قوة النظام المصري وحالات الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها وتنهكهم وتستنفد أموالهم".

وأضاف: "كل يوم يزيد اليأس فيضعف التنظيم ولا تصدق قواعده وعود قياداته، فالتنظيم يضعف وفاعليته تتضاءل بمرور الأيام بسبب الفشل الذريع الذي يعيشونه الآن".

وأوضح القيادي المنشق أن قواعد الإخوان لا تعنيها مسألة تغيير القيادة ولكن الذي يعنيهم هو الخوف من السجن، وأصبحوا لا تعنيهم مسألة عودتهم مرة أخرى، ولكن الذي يعنيهم حالة الاستنزاف التي يتعرضون لها الآن نتيجة صراعهم مع الدولة.

واختتم: "حاول القيادات في الخارج التواصل مع المنظمات الدولية وبعض الدول للضغط على مصر من أجل إيقاف السجون ولكنهم فشلوا وبدأوا يهملون هذا الملف، وكثير منهم انشغل بحاله وأعماله".

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