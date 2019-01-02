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كيم: كوريا الشمالية قد تغيِّر نهجها إذا أبقت واشنطن عقوباتها

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية
كيم

عصام الشربيني

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كوريا الشمالية: استمرار العقوبات الأمريكية يعمق انعدام الثقة


أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن بلاده تريد إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، لكنه حذَّر من أن بيونج يانج قد تغيِّر نهجها إذا أبقت واشنطن على العقوبات التي فرضتها على خلفية ملف بيونج يانج النووي.

وقال كيم: "إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بوعدها الذي قطعته أمام العالم، وأبقت ضغوطها وعقوباتها المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فلن يكون أمامنا خيار سوى النظر في طريقة جديدة لحماية سيادتنا ومصالحنا".

وأبدى كيم استعداده للقاء ترامب في أي وقت، قائلًا: "أنا مستعد للجلوس مجددًا مع الرئيس الأمريكي في أي وقت في المستقبل، وسأبذل جهودًا بكل الطرق لتحقيق نتائج تحظى بترحيب المجتمع الدولي".

وتطالب بيونغ يانغ برفع العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجيها النووي والبالستي. وفي المقابل تشترط واشنطن "نزعًا كاملًا لسلاح كوريا الشمالية النووي من أجل رفع العقوبات عن بيونج يانج

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