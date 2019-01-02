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دبي تعلن موازنتها الجديدة بنفقات 208 مليارات دولار

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أعلنت إمارة دبي موازنة عام 2019 بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم (208.46 مليارات دولار).
وقالت دائرة المالية في دبي، إن الموازنة الجديدة تدعم قرارات التحفيز الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة.
وشملت الموازنة تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية لمواصلة تطويرها ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "إن الإمارة من خلال موازنة العام المالي 2019 تواصل الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، إلى جانب تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر؛ الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم".
وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدَّر بنحو 51 مليار درهم، وتأتي هذه الزيادة على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وعدم فرض أي رسم جديد دون تقديم خدمة جديدة".


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