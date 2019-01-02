"مستقبل وطن": سنشارك بقوة في مبادرة الرئيس السيسي

02 يناير 2019 - 06:20 م

أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، بالمبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، مؤكدا أن الحزب سيشارك فيها بفاعلية وقوة من خلال جميع الأمانات والأعضاء التابعين له.

وأوضح هلال في تصريحات صحفية له، أن تلك المبادرة الوطنية تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على الفقراء ومحدودي الدخل الذي أشاد بالمواطن المصري واعتبره البطل الحقيقي، الذي قدم التضحيات وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي وهو يعمل ليلا ونهارا من أجل المواطن المصري.

وأشار "أمين تنظيم حزب مستقبل وطن" إلى أن تلك المبادرة يحب أن تساهم وتتنافس فيها كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطن والذي يعد الهدف الرئيس لوجود الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة رجال الأعمال الوطنيين في تلك المبادرة الهامة.

كما أعلن أن الحزب سيستكمل رفع القمامة ضمن توفير بيئة صحية، وكشف عن مبادرة للحزب لتوفير السلع التموينية المختلفة بمنتصف هذا الشهر بالمحافظات المصرية وبأسعار مخفضة في ضوء توفير الحياة الكريمة التي يستحقها المواطن المصري.

وطالب "هلال" أن تشمل المبادرة تنمية القرى الأكثر احتياجًا وتعمل كذلك على توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى الفقيرة،مشيرا أنه يتوقع مشاركة قوية في تلك المبادرة من كافة الجهات والأحزاب والنواب ورجال الأعمال.