"بلتون" تتصدر شركات صفقات السمسرة في ديسمبر

عصام الشربيني
اقتنصت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، صدارة شركات السمسرة من حيث تنفيذ الصفقات خلال ديسمبر 2018، بقيمة 3.34 مليار جنيه وبحصة سوقية 36.65%.
وجاءت المجموعة المالية للسمسرة فى المركز الثاني بحصة سوقية 24.15% وبإجمالى تنفيذات بقيمة 2.20 مليار جنيه، فيما حصلت شركة فاروس على المركز الثالث بقيمة 756.89 مليون جنيه وبحصة سوقية 8.29%.
وفى المرتبة الرابعة جاءت شركة جارانتى بتنفيذات قيمتها 632.14 مليون جنيه وبحصة سوقية 6.92%، تلتها بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.72% وبإجمالى تعاملات بقيمة 431.33 مليون جنيه.
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