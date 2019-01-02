التجاري الدولي يتصدر تنفيذ تعاملات البورصة في ديسمبر الماضي

عصام الشربيني
استحوذت شركتا التجاري الدولي للسمسرة ومترو لإدارة الأوراق المالية، منفردين على 85% من تنفيذ تعاملات البورصة ، خلال ديسمبر الماضي، بحصص سوقية 44.52% و39.72%، بإجمالي تعاملات بقيمة 101.14 مليون و90.25 مليون جنيه على الترتيب.
وجاءت شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالت بقيمة تعاملات 9.6 مليون جنيه بحصة سوقية 4.23%، تلتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تعاملات 2.2 مليون بحصة سوقية 0.97%. وجاءت وشركة وثيقة فى المركز الخامس بقيمة 1.74 مليون جنيه، بحصة سوقية 0.7
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