مسجد "الفتاح العليم".. تحفة معمارية بأيادٍ مصرية

02 يناير 2019 - 06:09 م

انتهت شركة المقاولون العرب من تنفيذ مسجد العاصمة الإدارية الجديدة "الفتاح العليم"، ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال أيام ليكون المسجد الرسمي للدولة والذي ستقام فيه صلاة الأعياد والاحتفالات الدينية.





يقع المسجد على الطريق الدائري الأوسط وتم تصميمه على الطابع الفاطمي ، ويعتبر أضخم المساجد على مستوى العالم بمساحة 122 ألف متر مربع (المساحة الإجمالية 59 فدانا) وسيحاط بالمسجد سور بطول 2000 متر.





للمسجد أربع مآذن بارتفاع 90 مترا والقبة الرئيسية تبلغ مساحتها فدان وارتفاعها 44 مترًا وقطرها 33 مترًا، وتعد من أكبر القباب في مصر، والهلال الموجود فى القبة الرئيسية يبلغ 12 مترًا فيما يبلغ ارتفاع الهلال الموجود في المآذن 4 أمتار.





مساحة المسجد تسع لـ6500 مصلٍ و1200 سيدة، كما أن الساحة التي أمام المسجد تستوعب 7 آلاف مصلٍ، والبدروم يستوعب أكثر من 1500 مصلٍ، ليصل استيعاب المسجد بالكامل إلى 17 ألف مصلى.







للمسجد 5 مداخل رئيسية، منها 2 للسيدات و3 للرجال ، ويضم المسجد مصعدين للأشخاص الذين لا يستطيعون الصعود إلى مصلى السيدات، فيما توجد كراسى للرجال كبار السن.





يضم المسجد متحف الرسالات السماوية ودارا لتحفيظ القرآن الكريم، ومستشفى خيري بسعة 300 سرير، تم تنفيذه خلال 22 شهرا بواسطة شركة المقاولون العرب بإشراف إدارة المهندسين العسكريين - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة ،إن مسجد الفتاح العليم هو المبنى الأعلى في مصر والشرق الأوسط "92 مترا"، ويتسع لأكثر من 12 ألف مصلٍ، ويضم طابقين للمناسبات، وساحة المسجد لأكثر من 7 آلاف مصلٍ، ومساحته تصل لـ60 فدانا.



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