» القبض على إعلامية شهيرة

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متابعات- محمود أبوسعد

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الكويت

القبض

عائشة الرشيد

ألقت الشرطة الكويتية، القبض الإعلامية عائشة الرشيد، وذلك على خلفية  5 شكاوى رفعها الديوان الأميري وعدد من الموظفين بالديوان.

وعن سبب الشكاوي المرفوعة من الديوان الملكي وبعض العاملين فيه ضد الإعلامية المثيرة للجدل، قالت صحيفة "قبس" المحلية، إن "المتقدمين بالشكوى تمت الإساءة لهم من قبل الرشيد، من خلال قانون الإعلام المرئي والمسموع".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم القبض على عائشة الرشيد، حيث نظرت محكمة الجنايات الكويتية ، في الـ24 يونيو 2015، في قضية أمن دولة المتهم فيها الإعلامية والمخرج خالد الراشد، وقررت حبسهما 3 سنوات ودفع كفالة 1000 دينار، مع وقف النفاذ، وذلك على خلفية بث أخبار كاذبة عن دخول "قائد فيلق القدس"، الجنرال الإيراني قاسم سليماني إلى الكويت.

ونفت الرشيد، الاتهام المسند إليها، مؤكدة أنها طرحت تساؤلا عن دخول سليماني إلى الكويت، لتنبيه وزارة الداخلية، وأن لديها مصادر أبلغت بمعلومات أمنية خطيرة جدا.


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