العفو عن 530 سجينا بمناسبة عيد الميلاد في إثيوبيا

02 يناير 2019 - 05:52 م

أصدرت وزارة العدل الإثيوبية، الأربعاء، عفوا عن 530 سجينا بمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به أديس أبابا الإثنين المقبل، ونقلت إذاعة "فانا" المحلية المقربة من الحكومة عن زينابو تونو، مدير العلاقات العامة بمكتب النائب العام الإثيوبي، قوله إن الأولوية في قرارات العفو كانت للنساء اللواتي لديهن أطفال.





وأوضح المسؤول، خلال مؤتمر صحفي نقلته الوكالة، أن 135 سجينا من بين السجناء الذين شملهم العفو، اليوم، استفادوا من قانون العفو الذي وافق عليه البرلمان الإثيوبي في يوليو الماضي.





ويمنح القانون العفو عن الأفراد والجماعات إما قيد التحقيق أو المدانين بتهم "الخيانة" و"تقويض النظام الدستوري" و"المقاومة المسلحة".





وتهدف الحكومة الإثيوبية من وراء القانون إلى تشجيع المعارضة في الخارج على العودة وممارسة عملها السياسي من الداخل، وأن تسهم في إيجاد نظام ديمقراطي يعزز الممارسة السلمية.





كانت الحكومة الإثيوبية أدرجت، في يونيو2011، ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة المكون من حركة "قنبوت سبات"، و"جبهة تحرير أورومو"، و"جبهة تحرير أوغادين"، ضمن ما تعتبرها "مجموعات إرهابية".



