  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:32 م
بحث متقدم
مسجد الرحمن الرحيم

مسجد "الفتاح العليم".. تحفة معمارية بأيادٍ مصرية

مختار جمعة

"الحنفيات الموفرة" شرط ترخيص المساجد

اجتماع السيسي بوزير البترول ورئيس الوزراء

3 تكليفات من «السيسي» لـ«البترول»

رزق

سياسيون يردون على مقترح التمديد للرئيس.. هذا ما قالوه

قناة السويس

قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا

أمير قطر والشيخ محمد بن زايد

الإمارات تعرض المساعدة على قطر

سلمان والبشير

الملك سلمان يصدر أمرًا بشأن السودان

ارشيفية

صور صادمة لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بالسرطان

عمرو أديب وتركي آل الشيخ

تابعوا عمل تركي ال الشيخ ثم أسالوا ما هو الترفية

"لبنان".. الخاسر الأكبر في قطار إسرائيل- الخليج

"لبنان".. الخاسر الأكبر فى قطار إسرائيل - الخليج

وزير الداخلية السوداني يقلل من المظاهرات: "مجموعة صغيرة"

عرب وعالم

احتجاجات فى السودان
احتجاجات فى السودان

وكالات

أخبار متعلقة
#

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

#

"التموين" تزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات الموقوفة

#

اليوم.. محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية

#

وزير الزراعة الإسرائيلى يقود اقتحامًا لـ "الأقصى"

الخرطوم

مظاهرات السودان

اطلاق الغاز المسيل للدموع

قلل وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان من المظاهرات التي اندلعت في عدد من البلاد ووصفها بالصغيرة تقوم بها مجموعات تحرق إطارات في بعض الشوارع ويهرعون إلى داخل الأحياء بالخرطوم، حينما تتصدى لهم الشرطة.
وقال وزير الداخلية في مقابلة متلفزة، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين وتفريق المحتجين، وأوضح أن الشرطة تطلق النار حينما تهجم مجموعة مسلحة على مقار للشرطة وتحاول حرق تلك المقار والاعتداء على الشرطة.

وكشف وزير الداخلية عن الاعتداء على أكثر من 137 شرطيا خلفت إصابات نتيجة التحامات مع المتظاهرين للدفاع عن النفس، وقال إن الشرطة ستقدم متورطين ومندسين في وسط المتظاهرين يحملون أسلحة للعدالة.

ودافع وزير الداخلية عن تعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، وقال "يجب عدم تعطيل مصالح الناس والإضرار بها والانزلاق بالبلاد إلى الفوضى، وهذا واجب الشرطة ودورها الدستوري".

وأضاف "الشرطة ليس لديها خراطيم مياه تستخدمها ضد المتظاهرين كما تفعل فرنسا وغيرها من الدول فقط الغاز المسيل للدموع عند محاولة المتظاهرين تخريب أو سرقة أو نهب أو إحراق ممتلكات المواطنين".

وأكد بلال وجود فئة ثالثة في التظاهرات من المعارضة المسلحة اندست وسط المحتجين، قال إنهم يحملون "المولوتوف" والقنابل الحارقة، ضبطت السلطات عدداً منهم بجانب أخرى تحمل أسلحة سيقدمون للمحاكمة.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته
» "البترول" تنتهي من مشروع مستودعات المازوت في مارس
» القبض على إعلامية شهيرة
» مستشفيات بلا أطباء.. الصحة على أعتاب أزمة
» ضبط 10 أطنان أسلاك «ضغط عالي» مسروقة
» وصول الفوج الثاني من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر
» وزير الداخلية السوداني يقلل من المظاهرات: "مجموعة صغيرة"
» القبض على «أفريقي» بتهمة تزوير تأشيرات السفر
» مصر تدين حادث الطعن في محطة قطارات بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة
» شاهد.. أسد يقتحم استوديو شريف عامر
» رجل أعمال معروف يبوح بأسراره لـ"افتح قلبك"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر