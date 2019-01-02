» ضبط 10 أطنان أسلاك «ضغط عالي» مسروقة

02 يناير 2019 - 05:32 م

أحبطت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، الأربعاء، سرقة 10 أطنان من الأسلاك الكهربائية «ضغط عالي» من طريق «الزعفرانة- بني سويف»، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أشهر.

بدأت الواقعة عندما ألقت قوة أمنية برئاسة الملازم أول أحمد حسن، قائد قوة تأمين الطرق، والمعين لخدمة تأمين الطريق الصحراوى الشرقى، القبض على لصوص داخل سيارة نصف نقل دون ترخيص محملة بأسلاك كهربائية «ضغط عالي» قاموا بسرقتها من طريق «الزعفرانة- بني سويف»، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أشهر، لربط بنى سويف بمحافظة البحر الأحمر.

وقادت الصدفة وحدها قائد القوة الأمنية، لاستيقاف السيارة رقم 9912ط.د.ل، نصف نقل دون ترخيص قيادة «محمد.ع»، 30سنة، سائق، من محافظة السويس، وبرفقته «محمد.س.»، 29سنة، عامل، وسبق اتهامه في قضية مخدرات وتبديد، وبحوزتهما 13 ألف جنيه.

وأمر اللواء أشرف عزالعرب، مدير الأمن، بتفتيش السيارة، وعثر بداخل صندوقها الخلفى على كمية من الأسلاك الكهربائية 10 أطنان تستخدم في أبراج الضغط العالي، وعدد2 مقص حدادى كبير، وعدد6 صفيحة منشار، و2 صفيحة منشار بمقبض.

وتبين أن المتهمين قررا قيامهما بالاشتراك مع شخص من محافظة الجيزة بسرقة الأسلاك الكهربائية من المنطقة الصحراوية بطريق الزعفرانة بنى سويف، وأنهما كانا في طريقهما للتصرف فيها بالبيع بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وأضاف المتهمين أن الأدوات المضبوطة بحوزتهما يقومان باستخدامها في ارتكاب وقائع السرقات والمبلغ المضبوط متحصل من جرائم سرقة.

وقام المتهمان بإرشاد القوة الأمنية، وقائدها عن مكان السرقة التي قاموا بها بطريق الزعفرانة بنى سويف، وتبين أنه بالكيلو 85 بحرى طريق الزعفرانة الجديد، والمتاخم لقسم عتاقة بمديرية أمن السويس.

وتبين من التحريات أن الأسلاك المضبوطة ملك وزارة الكهرباء ومسلمة للشركة العامة للمشروعات الكهربائية التابع للشركة القابضة للتشييد والتعمير على سبيل الأمانة، لتنفيذ مشروع الخط الكهربائى بمنطقة الزعفرانة 2 ببنى سويف، لنقل الكهرباء إلى المناطق الصناعية ببنى سويف، وهى عبارة عن 10 أطنان من الوصلات الهوائية وغير متداولة للعامة بالأسواق، وتم سرقتها من موقع الشركة.

أمر اللواء أشرف عزالعرب مدير الأمن، بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.