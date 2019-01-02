» القبض على «أفريقي» بتهمة تزوير تأشيرات السفر

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جواز سفر
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ضبط

الاموال العامة

افريقى

ضبطت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، شخصا أفريقى الجنسية، لقيامه بتزوير تأشيرات السفر الخاصة ببعض الدول الأجنبية، بالاشتراك مع آخر مقيم بدولة تركيا، مقابل حصولهما على مبالغ مالية من ضحاياهما.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، قيام «إدريس. آ.ح»، 32 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وحاصل على جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، ومقيم بالبلاد تحت رعاية إحدى المنظمات الدولية لشؤون اللاجئين، باستقدام رعايا بعض الدول الأفريقية والعربية بطرق غير مشروعة (تسلل غير شرعى).

وذكرت التحريات قيام المتهم بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية يدعى «جمال. م» مقيم بدولة تركيا، بتزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية، نظير حصوله على مبلغ 3 آلاف دولار أمريكى لكل تأشيرة، وقيام الأخير بإرسال تلك التأشيرات له عبر البريد السريع الدولى.

تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أسفر أحدها عن ضبطه بمنطقة العجوزة، وعثرت القوات بحوزته على 17 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة لرعايا بعض الدول العربية والأفريقية «معدة للتزوير»، وجوازي سفر بأسماء أشخاص مختلفة لرعايا بعض الدول الأفريقية بدون بصمات أختام دخول للبلاد، و7 طلبات الحصول على إقامة مؤقتة بالبلاد.

كما عثرت القوات بحوزته على 5 استمارات تسجيل منسوبة لإحدى المنظمات الدولية لشؤون اللاجئين، ومبلغ 4 آلاف جنيه، وهاتفي محمول، وبفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بـ«محادثات على برنامج الواتس آب مع شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية تفيد بنشاطه»، و10 تأشيرات مزورة منسوبة لإحدى الدول الأجنبية، وصور جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من بعض الدول الأفريقية.

وبمواجهة المتهم، أقر باشتراكه مع «جمال. م» المقيم بدولة تركيا، في تسفير رعايا تلك الدول بموجب تأشيرات مزورة، مقابل اقتسامهما للمبالغ المالية المتحصل عليها من المجنى عليهم. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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