  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:31 م
بحث متقدم
مسجد الرحمن الرحيم

مسجد "الفتاح العليم".. تحفة معمارية بأيادٍ مصرية

مختار جمعة

"الحنفيات الموفرة" شرط ترخيص المساجد

اجتماع السيسي بوزير البترول ورئيس الوزراء

3 تكليفات من «السيسي» لـ«البترول»

رزق

سياسيون يردون على مقترح التمديد للرئيس.. هذا ما قالوه

قناة السويس

قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا

أمير قطر والشيخ محمد بن زايد

الإمارات تعرض المساعدة على قطر

سلمان والبشير

الملك سلمان يصدر أمرًا بشأن السودان

ارشيفية

صور صادمة لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بالسرطان

عمرو أديب وتركي آل الشيخ

تابعوا عمل تركي ال الشيخ ثم أسالوا ما هو الترفية

"لبنان".. الخاسر الأكبر في قطار إسرائيل- الخليج

"لبنان".. الخاسر الأكبر فى قطار إسرائيل - الخليج

قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا

آخر الأخبار

قناة السويس
قناة السويس

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

مميش يشارك فى ماراثون لدعم القناة اقتصاديًا

#

قناة السويس تدر 6 مليارات دولار بنهاية 2018

#

مميش: قناة السويس الجديدة غطت تكلفتها فى أقل من عام

#

"مميش" يكشف معلومة هامة عن قناة السويس الجديدة

قناة السويس

بنما

رقما قياسيا

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي يومي في تاريخ القناة، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الاتجاهين 72 سفينة، بإجمالي حمولات 5.1 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 33 سفينة بحمولات 2 مليون طن، فيما عبرت 39 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.1 مليون طن.

كما شهدت القناة عبور 12 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة في سابقة الأولى من نوعها وهو ما يؤكد على نجاح رؤية القيادة السياسية وإدارة هيئة قناة السويس في التعاطي مع متغيرات حركة التجارة العالمية. هذا وقد عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة MSC SVEVA بحمولة 196 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عُمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MILAN MAERSK على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في رحلتها القادمة من ماليزا والمتجهة إلى هولندا.

وأكد الفريق مميش أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات مصر والعالم بالعام الميلادي الجديد، وتؤكد ذلك الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، بما لايدع مجالاً للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة.

وأضاف الفريق مميش أن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل التطوير المستمر للمجرى الملاحي و السياسات التسويقية المرنة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول العالمي، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته
» "البترول" تنتهي من مشروع مستودعات المازوت في مارس
» القبض على إعلامية شهيرة
» مستشفيات بلا أطباء.. الصحة على أعتاب أزمة
» ضبط 10 أطنان أسلاك «ضغط عالي» مسروقة
» وصول الفوج الثاني من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر
» وزير الداخلية السوداني يقلل من المظاهرات: "مجموعة صغيرة"
» القبض على «أفريقي» بتهمة تزوير تأشيرات السفر
» مصر تدين حادث الطعن في محطة قطارات بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة
» شاهد.. أسد يقتحم استوديو شريف عامر
» رجل أعمال معروف يبوح بأسراره لـ"افتح قلبك"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:39 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر