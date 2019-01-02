الملك سلمان يصدر أمرًا بشأن السودان

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أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن موافقته على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة السودان، وعقد المجلس يوم الثلاثاء، أولى جلساته في 2019، بعد التعديل الوزاري الذي أجراه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الجلسة انعقدت في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض برئاسة الملك سلمان، الذي جدد خلال الاجتماع توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية العامة للمملكة في العام 2019 من برامج ومشاريع.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية اللواء هاشم علي عبدالرحيم، هدوء الأحوال الأمنية، بكل ولايات السودان بما فيها ولاية الخرطوم، حيث لم تشهد أي أحداث غير طبيعية.

وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أن كل الاحتفالات بأعياد الاستقلال ورأس السنة الميلادية قد تمت بسلام وفق الخطة الأمنية التي كانت قد وضعتها قوات الشرطة لذلك الهدف ولم تتخللها  أي مظاهر شغب.


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