نافعة: هذا ما سيكشفه 2019

02 يناير 2019 - 04:49 م

توقع الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يكون عام 2019، كاشفا لعالم جديد على مختلف الأصعدة.

وكتب، "نافعة" عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، اليوم الأربعاء: "سيكون عام 2019 كاشفا لملامح عالم جديد على مختلف الصعد. ففيها سيتضح ما إذا كان ترامب سيسقط أم سيرشح رسميا لولاية ثانية".

وتابع في تغريدته: "وما إذا كان النظام الإيراني سينهار أم سيزداد نفوذا، وما إذا كان بن سلمان سيرحل أم سيصير ملكا, وما إذا كان السيسي سيكتفي بولايته الحالية أم سيظل رئيسا مدى الحياة".