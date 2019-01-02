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نافعة: هذا ما سيكشفه 2019

الحياة السياسية

نافعة
نافعة

كتب- محمود أبوسعد

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توقعات

حسن نافعة

2019

توقع الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يكون عام 2019، كاشفا لعالم جديد على مختلف الأصعدة.

وكتب، "نافعة" عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، اليوم الأربعاء: "سيكون عام 2019 كاشفا لملامح عالم جديد على مختلف الصعد. ففيها سيتضح ما إذا كان ترامب سيسقط أم سيرشح رسميا لولاية ثانية".

وتابع في تغريدته: "وما إذا كان النظام الإيراني سينهار أم سيزداد نفوذا، وما إذا كان بن سلمان سيرحل أم سيصير ملكا, وما إذا كان السيسي سيكتفي بولايته الحالية أم سيظل رئيسا مدى الحياة".


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