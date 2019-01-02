سياسيون يردون على مقترح التمديد للرئيس.. هذا ما قالوه

02 يناير 2019 - 04:44 م

تشهد الدوائر السياسية في مصر، جدلاً أثاره طرح تصور مفصّل لتعديل دستوري يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، وهو احتمال متداول منذ شهور في الدوائر المغلقة.

ويمنع الدستور بصيغته الحالية أي رئيس من البقاء في منصبه أكثر من ولايتين متتاليتين، وهو ما يعني أنه لن يكون من الممكن أن يستمر السيسي في الحكم بعد انقضاء ولايته الثانية في 2022.

وأثار رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأخبار" ياسر رزق، جدلاً إثر مقال نشره الأحد الماضي تحدث فيه صراحة لأول مرة بطريقة مباشرة عن ضرورة إجراء تعديلات دستورية تتيح لرئيس الجمهورية الاستمرار في الحكم لمدة خمس سنوات على رأس فريق رئاسي بعد انتهاء ولايته في يونيو 2022 .

ودعا إلى ضرورة أن تبادر الغالبية البرلمانية لدراسة التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس الاستمرار في الحكم، وإقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، أي قبل نهاية الصيف.

وقال رزق إن عام 2019 "ينبغي أن يكون بداية إصلاح سياسي تأخر" يشكل "مظلة حماية نأمن بها على مستقبل الحكم، دون وجل ولا قلق مما قد يحدث بعد ثلاث سنوات" عند انتهاء الولاية الثانية للسيسي.

وبرر رزق بقاء السيسي في الحكم بحاجة البلاد إلى استمرار الأمن ومواصلة الإصلاح الاقتصادي.

وكتب "أقصد بالإصلاح السياسي، السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت".

وأعرب ناجي الشهابي رئيس حزب "الجيل" عن تأييده للمبادرة، قائلًا: "علينا أن نعدل فترة الجمهورية 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات وهذا ما نطالب به دائمًا، وأنا كمسئول لحزب الجيل أرسلت لعمرو موسى رئيس لجنة لخمسين، التي قامت بوضع الدستور، لمد فترة الرئاسة لـ6سنوات للرئيس، فلا يعقل أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أقل من مدتي رئيس الوزراء ومجلس النواب".

وأضاف في تصريحات إلى "المصريون": "نحن على أعتاب انتخابات رئاسية بعد عامين من الآن لانتخاب رئيس جديد فكيف يقبل الرئيس القادم على نفسه أن يكون رئيسًا تحت إدارة شخص آخر".

وتابع: "هذه المسألة تخص الشعب فهو سيد قراره ويقرر مصيره، والسؤال كيف يأتي رئيس جمهورية جديدة في 2022 ويكون للدولة رئيس آخر يضم معه 5 شخصيات أخرى وهو يكون رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ فنحن لسنا إيران".

وعن المادة الانتقالية التي طرحها رزق في مقالة والخاصة بمادة حماية الثورة، قال الشهابي: "هو يريد وضع مادة انتقالية في ظل وجود رئيس الجمهورية تكون لحماية الثورة يرأسها الرئيس مع 5رؤساء آخرين من مختلف الوزارات والهيئات المهمة بالبلاد".

من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "ما طرحه رئيس مجلس إدارة "الأخبار"، يعبر عما يكتبه فقط ويعبر عن وجه نظره ونحن لا ندخل في الخبايا".

وأضاف لـ"المصريون": "رزق كشف عن الكثير مما يدور داخل أروقة مؤسسات الدولة، فهو قريب من مركز صناع القرار ويمتلك معلومات في ذلك".

وعما إذا كانت تلك التوصيات سيتم تمريرها خلال الفترة المقبلة، تابع: "لا أعلم ولكن من المؤكد أنها ستكون لها صدى كبير وبعيد من حيث التوجه داخل البرلمان والمؤسسة الرئاسية".

وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد" لوكالة "فرانس برس"، إن هذا "الكلام مطروح بالفعل في كل مكان في مصر وليس في البرلمان فقط منذ فترة"، مستبعدًا أن يكون وراء تداوله خطة حكوميّة.

وبحسب النائب، فإن "الناس كانت تنتظر أو تتوقع تعديلاً دستوريًا بشأن مدد الرئاسة لأنه كلما تطرق الحديث إلى ما بعد انتهاء الولاية الثانية (للسيسي) يبرز السؤال: من البديل؟ وتحدث حالة ذعر".

واعتبر أن الجديد في مقال رزق هو أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرح "تصور تفصيلي" بشأن تعديل الدستور"، مشيرًا إلى أن "مصر كلها كانت تتحدث عن هذا المقال مساء الأحد".

وتابع أن الكثيرين اعتبروا هذا المقال طرحا "شبه رسمي لأن كاتبه هو ياسر رزق" المعروف بعلاقاته الوثيقة بدوائر الحكم العليا.

وفي مقاله، أكد رزق أنه بصرف النظر عما قد يتم الاتفاق عليه بشأن مدة الرئاسة وإن كانت ستبقى أربع سنوات أم تصبح ست سنوات وبشأن عدد المرات التي يحق لأي رئيس أن يعيد ترشيح نفسه فيها للرئاسة، فإن "المصلحة العليا للبلاد (...) تقتضي إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".

وأوضح أن هذا المجلس ينبغي أن "يترأسه عبد الفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 (يونيو) ومطلق بيان الثالث من من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق (أي عدلي منصور) والتالي للسيسي" ورؤساء السلطة التشريعية والقضائية والأجهزة الأمنية والهيئات المعنية بالإعلام وحقوق الإنسان والمرأة.

ومن شأن رئاسة السيسي لمجلس يضم الرئيس الجديد الذي قد يخلفه أن يحفظ له السلطة العليا في البلاد.



