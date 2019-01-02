الأردن يوضح تفاصيل احتجاز 3 من مواطنيه في إيران

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إيران

احتجاز مواطنين فى ايران

العلاقات الايرانية الاردنية

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير ماجد القطارنة بأن وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلمت السفارة الأردنية في طهران منذ يوم أمس الثلاثاء بوجود ثلاثة أردنيين تم احتجازهم في المياه الإقليمية الإيرانية.
وأبلغت الخارجية الإيرانية أن 3 أشخاص هم الذين دخلوا بطريق الخطأ أثناء قيامهم برحلة صيد بحري بالمياه الإماراتية مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى. 

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية تواصلت الوزارة مع الجانب الإيراني الذي أكد أن المواطنين الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة وأن عملية احتجازهم ستكون قصيرة، حيث سيتم عرضهم على محكمة في مدينة بندر لينك الواقعة في جنوب غرب إيران. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأردنية، كذلك بأن السفارة قد تلقت اتصالا هاتفيا صباح هذا اليوم من أحد المواطنين المحتجزين، مؤكدا أنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من قبل السلطات الإيرانية وأنه سيترتب عليهم دفع غرامة وتقديم كفالة قانونية للمحكمة تمهيدا لإطلاق سراحهم. 

وقامت السفارة الأردنية بالتواصل مع الخارجية الإيرانية للاستفسار عن تفاصيل هذه الإجراءات والتي ستقوم السفارة بتنظيمها بالتنسيق مع السلطات الرسمية الإيرانية للمساعدة في الإفراج عنهم وعودتهم سالمين بأسرع وقت ممكن.

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