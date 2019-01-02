تابعوا عمل تركي ال الشيخ ثم أسالوا ما هو الترفية

متابعات - الدويني فولي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركي الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، سيحقق نجاح ضخم في عمله الجديد.
وكتب أديب على صفحته على "تويتر": " أول اجتماع لتركى ال الشيخ مع هيئه الترفيه . بالتوفيق ان شاء الله وثقتى كبيره انه سيحقق نجاح ضخم هو رجل طموح ومجتهد في عمله . تابعوا عمل الرجل اولا ثم اسالوا ما هو الترفية".
وكانت قد صدرت أوامر ملكية سعودية بإعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للهيئة العامة للرياضة السعودية.
اول اجتماع لتركى ال الشيخ مع هيئه الترفيه . بالتوفيق ان شاء الله وثقتى كبيره انه سيحقق نجاح ضخم هو رجل طموح ومجتهد في عمله . تابعوا عمل الرجل اولا ثم اسالوا ما هو الترفيه pic.twitter.com/xKNlDiaUTZ— Amr Adib (@Amradib) 2 يناير 2019
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