تابعوا عمل تركي ال الشيخ ثم أسالوا ما هو الترفية

02 يناير 2019 - 03:10 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركي الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، سيحقق نجاح ضخم في عمله الجديد.

وكتب أديب على صفحته على "تويتر": " أول اجتماع لتركى ال الشيخ مع هيئه الترفيه . بالتوفيق ان شاء الله وثقتى كبيره انه سيحقق نجاح ضخم هو رجل طموح ومجتهد في عمله . تابعوا عمل الرجل اولا ثم اسالوا ما هو الترفية".

وكانت قد صدرت أوامر ملكية سعودية بإعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للهيئة العامة للرياضة السعودية.



