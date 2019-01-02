السيسى يوجه بإطلاق مبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا

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متابعات - الدويني فولي

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  أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019.

وقال السيسي في رسالة وجهها للشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"إننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شباباً وشيوخاً .. رجالاً ونساءً .. وبرعايتى المباشرة .. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام "2019.

وأكد السيسي أن البطل الحقيقي في العام الماضي، هو المواطن المصري الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجرداً وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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