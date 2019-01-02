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متلازمة "ذراع الفأرة".. تعرف عليها

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ذراع الفار
ذراع الفار

متابعات- أمينة عبد العال

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حذرت الجهات الطبية في ألمانيا من متلازمة "ذراع الفأرة" التي يتعرض لها الموظفون أصحاب الأعمال المكتبية.

وأطلقت أخصائية بالطب المهني الألماني، تدعى آنيته فال فاخندورف، تحذيرات لموظفي العمل المكتبي لأنهم أكثر عُرضة للإصابة بما يعرف بمتلازمة "ذراع الفأرة"، التي تندرج ضمن إصابات الإجهاد المتكرر؛ حيث إنها تحدث بسبب الإجهاد الواقع على الذراع أثناء استخدام فأرة الكمبيوتر بسبب الإمساك بها بشكل خاطئ أو التحميل الشديد على الذراع بفعل استخدام الفأرة لساعات طويلة.

وأكدت "فاخندورف"؛ إن أعراض متلازمة ذراع الفأرة تتمثل في الشعور بوخز وخدر في اليد وآلام في المعصم؛ لافتة إلى أنه لتجنب الإصابة بهذه المتلازمة؛ ينبغي عدم استعمال الفأرة لساعات طويلة؛ وذلك بأخذ فترات راحة، مع إجراء تمارين إطالة لمواجهة التحميل أحادي الجانب؛ وذلك بتحريك المعصم بحركات دائرية.

وأشارت الأخصائية إلى أنه يمكن تجنب المتلازمة من خلال وضعية الذراع السليمة؛ حيث ينبغي أن يستقر الجزء الأكبر من الساعد على المكتب بشكل مستوٍ، كما يجب أن يكون المعصم في زاوية مستوية مع الفأرة قدر الإمكان؛ فيما تمثل الفأرة الرأسية بديلاً جيداً لتخفيف العبء الواقع على الذراع أثناء العمل أمام شاشة الكمبيوتر.


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