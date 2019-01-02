"المالية" تزف بشرى سارة للمواطنين

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، تفعيل قرار الإعفاء الكامل على السيارات أوروبية المنشأ من الجمارك، أمس، في إطار اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا نعرف ماذا سيحدث على أرض الواقع، فدور الجمارك ينتهي بعد خروج السلعة من الميناء"، مؤكدًا تخفيض 70% من الجمارك لـ 7 شرائح من قبل، ولم يحدث انخفاض بسوق السيارات.

وأوضح أنه تم تخفيض 30% من سعر السيارة وهو انخفاض كبير خاصة على السيارات الأكثر من 1600 سى سى، مشيرًا: "يجب أن يتحمل التجار والمستوردون المسؤولية الاجتماعية ويلتزمون بقرارات اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية بشأن السيارات كي ينعكس قرار إلغاء الجمارك بالإيجاب على المواطن".

وتابع مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، قائلاً "من المفترض أن تنخفض أسعار السيارات بعد إلغاء الجمارك، وثقافة مقاطعة السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار غير متواجدة بمصر، رغم أنها تحقق نتائج مباشرة في الدول الأخرى"، فضلًا عن أن ارتفاع قيمة الدولار الجمركي لن تؤثر على أسعار السيارات بعد قرار إعفائها من الجمارك.

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