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برلمانية تطلق النار فى الهواء.. ونشطاء: "هلا بالصيادة"

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برلمانية تطلق النار في الهواء..ونشطاء :"هلا بالصيادة"
برلمانية تطلق النار في الهواء..ونشطاء :"هلا بالصيادة"

عبد القادر وحيد

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العراق

حفل زفاف

وحدة الجميلي

أطلاق النار

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لنائبة عراقية، وهي تطلق النار في الهواء، ما تسبب في موجة من الجدل بالشارع العراقي.

ووفقًا لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، فإن النائبة كانت تشارك في احتفالات رأس السنة في بغداد ليلة الإثنين الماضي.

ويظهر الفيديو النائبة وحدة الجميلي وهي عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، وبيدها سلاح ناري وهي تطلق النار.

وتردد في مقطع الفيديو صوت يقول "هلا بالصيادة" حيث انتشر هذا الوسم على منصات التواصل الاجتماعي وسط سخرية رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات العراقية بإلقاء القبض على النائبة العراقية ومحاسبتها لمخالفتها القانون.

من جانبها أصدرت النائبة وحدة الجميلي بيانًا اعتذرت فيه عن الحادث مشيرة إلى أن مقطع الفيديو الذي انتشر هو خلال حفل زفاف لأحد الأشخاص الأعزاء في مدينة الرمادي وبمنطقة ريفية.

وقالت الجميلي عبر حسابها في فيس بوك، "استميحكم عذرا انا امرأة عشائرية وكان عندي زفاف لابن عزيز علينا في الرمادي".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجميلي قولها إن الطلقات التي استخدمت خلال إطلاق النار هي "صوتية فقط".

وكانت وزارة الداخلية توعدت في وقت سابق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات أو المناسبات بالاعتقال في حال مخالفتهم القوانين.

ويأتي الحادث بالتزامن مع إعلان العراق وفاة شخص وإصابة 77 آخرين جراء الألعاب والعيارات النارية العشوائية التي رافقت الاحتفال برأس السنة الميلادية في العراق، الأمر الذي أثار الحادث غضبا وانتقادات واسعة في الداخل العراقي.

الفيديو:

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