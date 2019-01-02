وزير الرياضة للشباب: "نفسي أساعدكم بس مش قادر"

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تساعد الشباب المصري في البحث عن فرص عمل ليست حكومية، قائلاً: "ثقافة إن الشاب يخلص دراسة وعايز التوظيف الحكومي مش موجودة، إحنا نفسنا نساعد الشباب بس مش قادرين لأنكم عايزين وظائف حكومية ودي مش موجودة".

وأضاف "صبحي" في مداخلة هاتفية مع عزمي مجاهد، عبر فضائية "الرافدين بلس"، أن الوزارة خلال الفترة الماضية قدمت 141 برنامجًا وشارك أكثر من مليون شاب بهدف تعليمهم وتطوير قدراتهم والمهارات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه يعد الشباب بالوقوف بجوارهم في كل حاجة، ويساعدهم في البحث عن وظائف، وإتاحة ممارسة الرياضة في أماكن مختلفة.

شاهد الفيديو..